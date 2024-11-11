Робить мені честь – Шольц відповів Маску, який назвав його дурнем
Понеділок, 11 листопада 2024, 10:41
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає своїм обов’язком коментувати діяльність мільярдерів після того, як Ілон Маск назвав його дурнем у мережі Х.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на t-online
Пряма мова Шольца: "Він (Маск – ред.) не глава держави".
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Деталі: На запитання, чи відчуває він роздратування через допис Маска, німецький канцлер відповів: "Це робить мені честь".
Передісторія:
- Минулого тижня, коментуючи повідомлення про крах уряду Шольца, Маск написав в X (Twitter) німецькою мовою: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурень").
- У відповідь на допис Маска заступниця речника уряду Німеччини Крістіан Гоффманн зазначила: "Це просто свобода слова на X".