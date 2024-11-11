Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Робить мені честь – Шольц відповів Маску, який назвав його дурнем

Христина Бондарєва, Ірина БалачукПонеділок, 11 листопада 2024, 10:41
Робить мені честь – Шольц відповів Маску, який назвав його дурнем
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає своїм обов’язком коментувати діяльність мільярдерів після того, як Ілон Маск назвав його дурнем у мережі Х.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на t-online

Пряма мова Шольца: "Він (Маск – ред.) не глава держави".

Реклама:

Деталі: На запитання, чи відчуває він роздратування через допис Маска, німецький канцлер відповів: "Це робить мені честь".

Передісторія:

  • Минулого тижня, коментуючи повідомлення про крах уряду Шольца, Маск написав в X (Twitter) німецькою мовою: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурень").
  • У відповідь на допис Маска заступниця речника уряду Німеччини Крістіан Гоффманн зазначила: "Це просто свобода слова на X".

ШольцМаск
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

фотоУ Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від правосуддя в ЄС

Фото, Оновлено Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: 10 людей загинули, десятки поранені

фото"Вибивав" 2,5 млн доларів з мобілізованого бізнесмена: СБУ затримала підозрюваного депутата

У Кремлі відреагували на "мирний план" Ердогана щодо заморозки війни в Україні

Усі новини...
Шольц
Шольц повторив, що хоче поговорити з Путіним "незабаром"
Шольц та Трамп обговорили відновлення миру в Європі
Шольц сигналізує про готовність провести голосування за вотум довіри уряду раніше
Останні новини
20:44
Більшість українців не витрачають національний кешбек, в Мінекономіки назвали причини
20:29
хокей"Київ Кепіталз" у матчі з 10 шайбами обіграв "Крижинку"
20:25
МЗС РФ заявило, що удари ATACMS по Росії означатимуть пряму участь США у війні
20:09
Індія оштрафувала WhatsApp на майже 26 мільйонів доларів та обмежила обмін даними
20:08
9-річний Ілля та 14-річна Настя: що відомо про дітей, які загинули внаслідок атаки РФ по Сумах
19:50
В Україні масштабували виробництво ракет "Нептун" для далекобійних ударів – Умєров
19:36
Президентка Грузії оскаржить результати парламентських виборів у суді
19:33
У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла
19:32
Книги Плохія, Михеда та Чапая увійшли до підбірки найкращих видань 2024 року від The Telegraph
19:26
Глава МЗС Литви: Європейська стратегія підтримки України виявилася провальною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: