Делает мне честь – Шольц ответил Маску, который назвал его дураком
Понедельник, 11 ноября 2024, 10:41
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает своим долгом комментировать деятельность миллиардеров после того, как Илон Маск назвал его дураком в сети Х.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на t-online
Прямая речь Шольца: "Он (Маск – ред.) не глава государства".
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Детали: На вопрос, чувствует ли он раздражение из-за сообщения Маска, немецкий канцлер ответил: "Это делает мне честь".
Предыстория:
- На прошлой неделе, комментируя сообщения о крахе правительства Шольца, Маск написал в X (Twitter) на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурак").
- В ответ на сообщение Маска заместитель спикера правительства Германии Кристиан Хоффманн отметила: "Это просто свобода слова на X".