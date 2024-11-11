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Делает мне честь – Шольц ответил Маску, который назвал его дураком

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПонедельник, 11 ноября 2024, 10:41
Делает мне честь – Шольц ответил Маску, который назвал его дураком
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает своим долгом комментировать деятельность миллиардеров после того, как Илон Маск назвал его дураком в сети Х.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на t-online

Прямая речь Шольца: "Он (Маск – ред.) не глава государства".

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Детали: На вопрос, чувствует ли он раздражение из-за сообщения Маска, немецкий канцлер ответил: "Это делает мне честь".

Предыстория:

  • На прошлой неделе, комментируя сообщения о крахе правительства Шольца, Маск написал в X (Twitter) на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурак").
  • В ответ на сообщение Маска заместитель спикера правительства Германии Кристиан Хоффманн отметила: "Это просто свобода слова на X".

ШольцМаск
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