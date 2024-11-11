Делает мне честь – Шольц ответил Маску, который назвал его дураком

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает своим долгом комментировать деятельность миллиардеров после того, как Илон Маск назвал его дураком в сети Х.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на t-online

Прямая речь Шольца: "Он (Маск – ред.) не глава государства".

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Детали: На вопрос, чувствует ли он раздражение из-за сообщения Маска, немецкий канцлер ответил: "Это делает мне честь".

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