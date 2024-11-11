До переліку лідерів УП 100 увійшов Кирило Верес 

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до списку лідерів УП 100. Одним з переможців у категорії "Захисники" став командир батальйону К-2 54 ОМБр і герой України Кирило Верес.

Верес – учасник російсько-української війни ще з 2014 року. У 2015 році він був одним із тих військовослужбовців, які затримували російських офіцерів ГРУ РФ Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, яких згодом обміняли на Надію Савченко.

Під час повномасштабного вторгнення він став командиром батальйону К-2 54-ї ОМБр. Він організовував оборону міста Мар'їнка Донецької області – завдяки його зусиллям і тактичним рішенням українські захисники змогли тримати оборону міста протягом тривалого часу.

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У 2024 році Кирило Верес продовжив ефективно керувати батальйоном на Сіверському напрямку, де виконував завдання ще з літа 2022 року.

"Ворог враховує всі мої дії і намагається впровадити протидію. Якщо я буду повторюватися, то це дуже швидко набридне. А в житті ми не відіб'ємося, підрозділ понесе втрати і буде втрата територій. Постійно треба вводити щось нове. Це не значить, що нове озброєння. Якусь нову тактику, нові засідки – все нове", – розповів Верес в інтерв’ю УП.

Зараз Кирило Верес продовжує виконувати свої обов’язки командира бойової групи, захищаючи Україну від російської агресії.

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Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, TERWIN та COLOR CONCEPT.