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В перечень лидеров УП 100 вошел Кирилл Верес

"Украинская правда", Ирина БалачукПонедельник, 11 ноября 2024, 11:32
В перечень лидеров УП 100 вошел Кирилл Верес
Кирилл Верес. Иллюстрация УП

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в список лидеров УП 100. Одним из победителей в категории "Защитники" стал командир батальона К-2 54 ОМБр и герой Украины Кирилл Верес.

Верес – участник российско-украинской войны еще с 2014 года. В 2015 году он был одним из тех военнослужащих, которые задерживали российских офицеров ГРУ РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко.

Во время полномасштабного вторжения он стал командиром батальона К-2 54-й ОМБр. Он организовывал оборону города Марьинка Донецкой области – благодаря его усилиям и тактическим решениям украинские защитники смогли держать оборону города в течение длительного времени.

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В 2024 году Кирилл Верес продолжил эффективно руководить батальоном на Северском направлении, где выполнял задачи еще с лета 2022 года.

"Враг учитывает все мои действия и пытается внедрить противодействие. Если я буду повторяться, то это очень быстро надоест. А в жизни мы не отобьемся, подразделение понесет потери и будет потеря территорий. Постоянно надо вводить что-то новое. Это не значит, что новое вооружение. Какую-то новую тактику, новые засады – все новое", – рассказал Верес в интервью УП.

Сейчас Кирилл Верес продолжает выполнять свои обязанности командира боевой группы, защищая Украину от российской агрессии.

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УП 100
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УП 100. Поза межами можливого

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