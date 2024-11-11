На українців чекають дощі з мокрим снігом

В Україні 12 листопада збережеться суха, доволі холодна осіння погода, здебільшого без опадів, у середу очікуються дощі з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У більшості західних областей 12 листопада вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

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У Києві у вівторок буде сухо, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

13 листопада вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень у більшості областей невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

У столиці в середу - вночі без опадів, удень невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.