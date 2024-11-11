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Украинцев ждут дожди с мокрым снегом

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 12:38
Украинцев ждут дожди с мокрым снегом
иллюстративное фото

В Украине 12 ноября сохранится сухая, довольно холодная осенняя погода, в основном без осадков, в среду ожидаются дожди с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В большинстве западных областей 12 ноября ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В Киеве во вторник будет сухо, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

13 ноября ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.

В столице в среду - ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

погода
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