Украинцев ждут дожди с мокрым снегом

В Украине 12 ноября сохранится сухая, довольно холодная осенняя погода, в основном без осадков, в среду ожидаются дожди с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В большинстве западных областей 12 ноября ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.



В Киеве во вторник будет сухо, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.



13 ноября ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.



В столице в среду - ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.