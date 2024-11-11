В Міноборони Британії переконані, що Трамп залишиться прихильним НАТО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі переконаний, що обраний президент США Дональд Трамп під час свого другого терміну лишатиметься прихильним НАТО.

Джерело: британський міністр в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Гілі відкинув припущення щодо того, що Трамп може вивести США зі складу НАТО.

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"Я не очікую, що США відмовляться від НАТО. Вони визнають важливість Альянсу, вони визнають важливість запобігання подальшим конфліктам у Європі", – зазначив він.

Водночас, за словами очільника британського оборонного відомства, Трамп має право вимагати від європейських країн більших витрат на оборону.

"Але я стверджую, і стверджую вже давно, що європейські країни в НАТО повинні робити більше важкої роботи", – підкреслив Гілі.

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Він додав, що Трамп "справедливо підштовхує європейські країни до того, щоб вони робили більше для кращого фінансування НАТО".

Міністр оборони сказав, що прихильність США до НАТО зберігалася і за першого президентського терміну Трампа, і у нього немає причин думати, що ця підтримка буде припинена під час його другого терміну.

Раніше повідомляли, що уряд Великої Британії розглядає можливі варіанти в контексті підходу обраного президента США Дональда Трампа до України.

Своєю чергою литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що європейські країни не повинні повторювати помилку 2016 року та створювати бар'єр із новообраним президентом США Дональдом Трампом, а натомість співпрацювати з питань, що становлять спільний інтерес.