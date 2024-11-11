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В Минобороны Британии убеждены, что Трамп останется приверженным НАТО

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПонедельник, 11 ноября 2024, 13:32
В Минобороны Британии убеждены, что Трамп останется приверженным НАТО
Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Джон Гили убежден, что избранный президент США Дональд Трамп во время своего второго срока будет оставаться приверженным НАТО.

Источник: британский министр в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Гили отверг предположение о том, что Трамп может вывести США из состава НАТО.

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"Я не ожидаю, что США откажутся от НАТО. Они признают важность Альянса, они признают важность предотвращения дальнейших конфликтов в Европе", – отметил он.

В то же время, по словам главы британского оборонного ведомства, Трамп имеет право требовать от европейских стран больших расходов на оборону.

"Но я утверждаю, и утверждаю уже давно, что европейские страны в НАТО должны делать больше тяжелой работы", – подчеркнул Хили.

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Он добавил, что Трамп "справедливо подталкивает европейские страны к тому, чтобы они делали больше для лучшего финансирования НАТО".

Министр обороны сказал, что приверженность США к НАТО сохранялась и при первом президентском сроке Трампа, и у него нет причин думать, что эта поддержка будет прекращена во время его второго срока.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает возможные варианты в контексте подхода избранного президента США Дональда Трампа к Украине.

В свою очередь литовский министр обороны Лауринас Кащюнас считает, что европейские страны не должны повторять ошибку 2016 года и создавать барьер с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а вместо этого сотрудничать по вопросам, представляющим общий интерес.

ВеликобританияНАТОТрамп
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