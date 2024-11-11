Високопосадовицю МСЕК запідозрили в приховуванні мільйонних статків

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень високопосадовці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться заступницю очільника Львівської обласної МСЕК Володимира Решоти Руслану Іваночко.

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За даними слідства, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. Також фігурантка "орендує" місце у паркінгу розташованому в її домі.

Підозрюваній вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади.

В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності, зазначають також в ОГП.