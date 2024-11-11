Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Високопосадовицю МСЕК запідозрили в приховуванні мільйонних статків

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 листопада 2024, 13:53
Високопосадовицю МСЕК запідозрили в приховуванні мільйонних статків
Руслана Іваночко. фото з її соцмереж

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень високопосадовці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться заступницю очільника Львівської обласної МСЕК Володимира Решоти Руслану Іваночко.

Реклама:

За даними слідства, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. Також фігурантка "орендує" місце у паркінгу розташованому в її домі.

Підозрюваній вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади.

 

В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності, зазначають також в ОГП.

ЛьвівщинаДБРОфіс генпрокурора
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Усі новини...
Львівщина
Львівщину атакували "Шахеди", працювала ППО
На Львівщині піротехніки знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал"
На Львівщині вбили подружжя: нападник втік на їхньому авто
Останні новини
02:23
оновлюєтьсяРосійська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники
02:15
відео"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
01:30
На війні загинув ексгравець збірної України з гандболу
01:26
оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
01:08
Сибіга: Масований ракетний удар Росії – відповідь спробам домовитися з Путіним про мир
00:52
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
00:36
На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
00:08
Орбан знявся з виборів президента Румунії
00:00
Росія атакувала Запоріжжя більш ніж десятьма безпілотниками, є перебої зі світлом
23:52
футболШевченко увійшов у десятку найкращих гравців італійської Серії А у 21 сторіччі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: