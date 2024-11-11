Высокопоставленную чиновницу МСЭК заподозрили в сокрытии состояния в несколько милионов

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о замглавы Львовской областной МСЭК Владимира Решоты Руслане Иваночко.

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По данным следствия, чиновница не указала в декларации за 2023 год, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2023 года и Mercedes GLE 2023 года. Общая стоимость машин составляет почти 6 миллионов гривен. Также фигурантка "арендует" место в паркинге расположенном в ее доме.

Подозреваемой вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности.

В рамках расследования проверяется причастность подозреваемой к принятию безосновательных решений о присвоении групп инвалидности, отмечают также в ОГП.