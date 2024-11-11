Росія знову атакує дронами: на Київщині працює ППО, безпілотики летять і на столицю
Вдень 11 листопада Росія знову атакує Україну дронами: на Київщині працює протиповітряна оборона, дрони рухаються і на столицю.
Джерело: Повітряні сили та Київська обладміністрація в соцмережах
Деталі: Після полудня Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих БпЛА з Курської обл, які рухались на Сумщину. Пізніше безпілотники зафіксували в повітряному просто Полиавщини, потім Чернігівщини та Київщини
Київська обласна влада повідомила про роботу ППО, повітряники – про рух дронів на столицю.
Дослівно ПС ЗСУ: "Ворожі БпЛА на Київ зі сходу!".
Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".