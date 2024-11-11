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Росія знову атакує дронами: на Київщині працює ППО, безпілотики летять і на столицю

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 листопада 2024, 14:35
Росія знову атакує дронами: на Київщині працює ППО, безпілотики летять і на столицю
ілюстративне фото МВС

Вдень 11 листопада Росія знову атакує Україну дронами: на Київщині працює протиповітряна оборона, дрони рухаються і на столицю.

Джерело: Повітряні сили та Київська обладміністрація в соцмережах

Деталі: Після полудня Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих БпЛА з Курської обл, які рухались на Сумщину. Пізніше безпілотники зафіксували в повітряному просто Полиавщини, потім Чернігівщини та Київщини

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Київська обласна влада повідомила про роботу ППО, повітряники – про рух дронів на столицю.

Дослівно ПС ЗСУ: "Ворожі БпЛА на Київ зі сходу!".

Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

безпілотникиповітряна тривогаППОКиїв
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