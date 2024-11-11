Россия снова атакует дронами: на Киевщине работает ПВО, беспилотники летят и на столицу
Днем 11 ноября Россия снова атакует Украину дронами: на Киевщине работает противовоздушная оборона, дроны движутся и на столицу.
Источник: Воздушные силы и Киевская обладминистрация в соцсетях
Детали: После полудня Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских БПЛА из Курской обл, которые двигались на Сумщину. Позже беспилотники зафиксировали в воздушном пространстве Полиавщины, затем Черниговщины и Киевщины.
Киевская областная власть сообщила о работе ПВО, Воздушные силы - о движении дронов на столицу.
Дословно ВС ВСУ: "Вражеские БпЛА на Киев с востока!".
Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".