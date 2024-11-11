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Россия снова атакует дронами: на Киевщине работает ПВО, беспилотники летят и на столицу

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 14:35
Россия снова атакует дронами: на Киевщине работает ПВО, беспилотники летят и на столицу
иллюстративное фото МВД

Днем 11 ноября Россия снова атакует Украину дронами: на Киевщине работает противовоздушная оборона, дроны движутся и на столицу.

Источник: Воздушные силы и Киевская обладминистрация в соцсетях

Детали: После полудня Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских БПЛА из Курской обл, которые двигались на Сумщину. Позже беспилотники зафиксировали в воздушном пространстве Полиавщины, затем Черниговщины и Киевщины.

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Киевская областная власть сообщила о работе ПВО, Воздушные силы - о движении дронов на столицу.

Дословно ВС ВСУ: "Вражеские БпЛА на Киев с востока!".

Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

беспилотникивоздушная тревогаПВОКиев
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