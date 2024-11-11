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Химическое оружие или боеприпасы с отравляющими веществами: в ВСУ объяснили, что использует РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 ноября 2024, 17:05
Химическое оружие или боеприпасы с отравляющими веществами: в ВСУ объяснили, что использует РФ
Граната РГ-ВО. фото с сайта «Армія Inform»

За период широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины противник наряду с обычными средствами огневого поражения применяет специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, которые, однако, некорректно называть химическим оружием.

Источник: спикер Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в интервью "АрміяInform"

Прямая речь: "Определение "химическое оружие" в отношении этих боеприпасов ляется некорректным, однако применение боеприпасов с ядовитыми веществами на войне так же прямо запрещает Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении".

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Детали: Речь идет, в частности, о применении противником ручных газовых гранат типа К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

Преимущественно россияне используют хлорацетофенон. Формально он не является химическим оружием. Это боевое отравляющее вещество раздражающего действия. В Конвенции о химическом оружии хлорацетофенон определяется как химическое средство борьбы с беспорядками, растолковал Лиховий.

Это химикат, способный быстро вызвать в организме человека раздражение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают через короткое время после окончания действия. То есть слезы, сопли, затуманивание и тому подобное.

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По словам представителя ГШ, враг, кроме нарушения Конвенции, четко осознает эффективность этих применений. Потому что само средство для борьбы с уличными беспорядками на вооружении полиции направлено на то, чтобы протестующие разошлись, прекратив свои действия.

В случае же применения опасных химических веществ на фронте военнослужащий остается на позиции - продолжает находиться в химически опасной среде. Это является сознательными действиями противника на нарушение и поражение наших войск из-за применения опасных химических веществ, подчеркнул офицер.

войнаРосcиявоенные преступления
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