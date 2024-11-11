Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через Резерв+

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 листопада 2024, 18:24
100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через Резерв+
Фото - Міноборони

За перші дні роботи сервісу в Резерв+, через який можна оформляти онлайн-відстрочку від мобілізації, послугою скористались 100 тисяч українців.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише Міноборони

Деталі: Заступниця міністра заявляє, що більша частина відстрочок, яка була оформлена – поновлення старих. Тепер люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці.

Реклама:

Пряма мова: "Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи".

Міноборонимобілізація
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Усі новини...
Міноборони
Марія Берлінська: Найкращий сценарій – стати в оборону та побудувати 40 кілометрів замінованої смуги по лінії фронту 
За два дні онлайн-відстрочку в "Резерв+" отримали 40 тисяч людей – Міноборони
Міноборони цьогоріч законтрактувало далекобійних дронів на 20 млрд грн
Останні новини
04:33
Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі
04:06
Так званий "президент" Абхазії подав у відставку
03:48
Південна Корея екстрадувала до США росіянина, обвинуваченого у поширенні програм-вимагачів
03:36
Легендарний лижник може пропустити відкриття сезону в Норвегії
03:20
У Росії намагаються погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ – ISW
03:08
Ламбрідіс: Підтримку України потрібно продовжувати, бо це відповідає Статуту ООН
02:23
оновлюєтьсяРосійська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники
02:15
відео"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
01:30
На війні загинув ексгравець збірної України з гандболу
01:26
оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: