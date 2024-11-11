100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через Резерв+

За перші дні роботи сервісу в Резерв+, через який можна оформляти онлайн-відстрочку від мобілізації, послугою скористались 100 тисяч українців.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише Міноборони

Деталі: Заступниця міністра заявляє, що більша частина відстрочок, яка була оформлена – поновлення старих. Тепер люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці.

Реклама:

Пряма мова: "Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи".