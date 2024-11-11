Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

100 тысяч украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации через Резерв+

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 ноября 2024, 18:24
100 тысяч украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации через Резерв+
Фото - Минобороны

За первые дни работы сервиса в Резерв+, через который можно оформлять онлайн-отсрочку от мобилизации, услугой воспользовались 100 тысяч украинцев.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет Минобороны

Детали: Заместитель министра заявляет, что большая часть отсрочек, которая была оформлена - обновления старых. Теперь люди, которые имели законные основания на отсрочку, наконец могут получить ее быстрее чем за три месяца.

Реклама:

Прямая речь: "Эта цифра доказывает, что сервис онлайн-отсрочек - очень насущный и необходимый для всех сторон в этом процессе. Он экономит время украинцам вместо стояния в очередях и ожидания конечного результата. Также это упрощает работу работникам ТЦК, с которых снимается большая часть хлопотной бумажной работы".

Миноборонымобилизация
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
Минобороны
Мария Берлинская: Лучший сценарий – стать в оборону и построить 40 километров заминированной полосы по линии фронта
За два дня онлайн-отсрочку в "Резерв+" получили 40 тысяч человек – Минобороны
Минобороны в этом году законтрактовало дальнобойных дронов на 20 млрд грн
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: