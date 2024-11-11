100 тысяч украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации через Резерв+

За первые дни работы сервиса в Резерв+, через который можно оформлять онлайн-отсрочку от мобилизации, услугой воспользовались 100 тысяч украинцев.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет Минобороны

Детали: Заместитель министра заявляет, что большая часть отсрочек, которая была оформлена - обновления старых. Теперь люди, которые имели законные основания на отсрочку, наконец могут получить ее быстрее чем за три месяца.

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Прямая речь: "Эта цифра доказывает, что сервис онлайн-отсрочек - очень насущный и необходимый для всех сторон в этом процессе. Он экономит время украинцам вместо стояния в очередях и ожидания конечного результата. Также это упрощает работу работникам ТЦК, с которых снимается большая часть хлопотной бумажной работы".