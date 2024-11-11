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Грузинська влада проігнорувала візит делегації ЄС та назвала їх "шкідниками"

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 11 листопада 2024, 19:55
Грузинська влада проігнорувала візит делегації ЄС та назвала їх шкідниками
Ілюстративне фото: Getty Images

Партія "Грузинська мрія" назвала делегацію європейських депутатів, які прибули до Грузії для обговорення проблем парламентських виборів, "шкідниками" та відмовилася співпрацювати з ними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Члени комітетів у закордонних справах парламентів Франції, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії та країн Балтії прилетіли до Тбілісі для переговорів після голосування на парламентських виборах.

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Однак спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відмовився зустрітися з делегацією.

А генеральний секретар "Грузинської мрії" та мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що політики з ЄС – це "звичайні шкідники", яких він звинуватив у поширенні брехні.

На пресконференції разом з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі один із членів делегації ЄС, голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот заявив, що візит мав на меті "висловити солідарність з більшістю громадян Грузії, які прагнуть до членства в ЄС".

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"Ми тут не як вороги. Ми тут не для того, щоб наполягати на зміні режиму", – додав Рот, закликавши до всебічного розслідування маніпуляцій з голосами виборців.

Нагадаємо, за оголошеним Центральною виборчою комісією Грузії результатом, партія влади "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 26 жовтня з 54% голосів. Міжнародні спостерігачі у попередній доповіді заявили про проблеми на виборах.

Опозиційні партії не визнають результати виборів і обіцяють проводити щоденні протести, поки влада не погодиться на перевибори.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.

ГрузіяЄС
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