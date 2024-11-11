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Грузинские власти проигнорировали визит делегации ЕС и назвали их "вредителями"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 11 ноября 2024, 19:55
Грузинские власти проигнорировали визит делегации ЕС и назвали их вредителями
Иллюстративное фото: Getty Images

Партия "Грузинская мечта" назвала делегацию европейских депутатов, которые прибыли в Грузию для обсуждения проблем парламентских выборов, "вредителями" и отказалась сотрудничать с ними.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Члены комитетов по иностранным делам парламентов Франции, Германии, Польши, Швеции, Финляндии и стран Балтии прилетели в Тбилиси для переговоров после голосования на парламентских выборах.

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Однако спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался встретиться с делегацией.

А генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что политики из ЕС – это "обычные вредители", которых он обвинил в распространении лжи.

На пресс-конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили один из членов делегации ЕС, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот заявил, что цель визита – "выразить солидарность с большинством граждан Грузии, которые стремятся к членству в ЕС".

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"Мы здесь не как враги. Мы здесь не для того, чтобы настаивать на смене режима", – добавил Рот, призвав к всестороннему расследованию манипуляций с голосами избирателей.

Напомним, по объявленному Центральной избирательной комиссией Грузии результатом, партия власти "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 26 октября с 54% голосов. Международные наблюдатели в предварительном докладе заявили о проблемах на выборах.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов и обещают проводить ежедневные протесты, пока власть не согласится на перевыборы.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.

ГрузияЕС
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