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Європарламент вдруге відклав призначення комісара від Угорщини

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 11 листопада 2024, 20:54
Європарламент вдруге відклав призначення комісара від Угорщини
Олівер Варгеї. фото: Getty Images

Депутати Європарламенту вдруге відклали голосування за кандидатуру угорця Олівера Варгеї на посаду єврокомісара, відповідального за охорону здоров’я та захист тварин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Представники профільних комітетів Європарламенту – з питань охорони здоров’я та сільського господарства – на зустрічі в понеділок домовились відкласти затвердження Варгеї до завершення слухань комісарів – тобто до середи, 13 листопада.

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Євродепутат Паскаль Канфін, який входить до ліберальної єврогрупи "Оновлення", пояснив Politico, що ліберали та соціал-демократи "не задоволені" кандидатурою Варгеї та ще не вирішили, чи будуть за нього голосувати.

"Зелені" та "Ліві" в Європарламенті також вагаються, чи віддати голоси за схвалення угорського єврокомісара, тож наразі йому не вистачає голосів.

Серед претензій до угорця – дії його батьківщини під час пандемії COVID-19, коли вона єдина в ЄС розповсюджувала вакцини з Росії та Китаю, не схвалені Євросоюзом.

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Олівер Варгеї – поки що єдиний кандидат у єврокомісари, на якого чекає другий раунд слухань у вигляді письмових запитань після того, як він не зміг справити враження на законодавців під час усних слухань минулого тижня.

Нагадаємо, у новій Комісії представник Угорщини був номінований на посаду комісара з питань охорони здоров'я та добробуту тварин, тоді як до цього опікувався важливою сферою розширення. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення рішенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн забрати у нього цю посаду.

Сам Варгеї назвав фактичне пониження в посаді визнанням якості угорської медицини.

УгорщинаЄвропарламент
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