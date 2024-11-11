Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Европарламент во второй раз отложил назначение комиссара от Венгрии

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 11 ноября 2024, 20:54
Европарламент во второй раз отложил назначение комиссара от Венгрии
Оливер Варгеи. фото: Getty Images

Депутаты Европарламента во второй раз отложили голосование за кандидатуру венгра Оливера Варгеи на должность еврокомиссара, ответственного за охрану здоровья и защиту животных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Представители профильных комитетов Европарламента – по вопросам здравоохранения и сельского хозяйства – на встрече в понедельник договорились отложить утверждение Варгеи до завершения слушаний комиссаров – то есть до среды, 13 ноября.

Реклама:

Евродепутат Паскаль Канфин, который входит в либеральную еврогруппу "Обновление", пояснил Politico, что либералы и социал-демократы "не удовлетворены" кандидатурой Варгеи и еще не решили, будут ли за него голосовать.

"Зеленые" и „Левые" в Европарламенте также колеблются, отдать ли голоса за одобрение венгерского еврокомиссара, поэтому пока ему не хватает голосов.

Среди претензий к венгру – действия его родины во время пандемии COVID-19, когда она единственная в ЕС распространяла вакцины из России и Китая, не одобренные ЕС.

РЕКЛАМА:

Оливер Варгеи – пока единственный кандидат в еврокомиссары, которого ждет второй раунд слушаний в виде письменных вопросов после того, как он не смог произвести впечатление на законодателей во время устных слушаний на прошлой неделе.

Напомним, в новой Комиссии представитель Венгрии был номинирован на должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных, тогда как до этого занимался важной сферой расширения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущениерешением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен забрать у него эту должность.

Сам Варгеи назвал фактическое понижение в должности признанием качества венгерской медицины.

ВенгрияЕвропарламент
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото"Выбивал" 2,5 млн долларов из мобилизованного бизнесмена: СБУ задержала подозреваемого депутата

Россия ударила ракетой по жилой застройке Одессы: 8 человек погибли, десятки ранены

В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине

Графики отключения света в Киеве и области могут отменить в ближайшие дни – эксперт

Зеленский представит внутренний План устойчивости в ВРУ – источники

Германия передаст Украине 4000 дронов, которых называют "мини-Таурусами" – СМИ

Все новости...
Венгрия
У Орбана считают, что Трамп должен позвонить Путину, чтобы ускорить завершение войны
Выступление Зеленского исключили из официальной трансляции саммита в Будапеште
Зеленский прибыл в Будапешт
Последние новости
14:40
Воздушные силы: Разрушения и гибель людей в Одессе 18 ноября принес сбитый "Искандер"
14:39
Сийярто в ответ на разрешение США бить вглубь России начал пугать глобальной войной
14:39
Украинские компании произведут тысячи дронов с автопилотом, которые не боятся РЭБ
14:32
В отдельных регионах Украины во вторник ожидается дождь с мокрым снегом
14:22
В Германии подтвердили намерение передать Украине дроны, которые называют "мини-Таурусами"
14:21
Греция в шестой раз блокирует перевалку нефти из России у своих берегов
14:17
видеоПограничники показали, как сбивают российскую Х-101 в небе над Киевщиной
14:15
Проплыла 20 метров за 28 секунд: 2-летняя закарпатка установила национальный рекорд
14:10
Маркетплейс для продвижения ИТ-компаний заинтересовал тысячи потенциальных клиентов
14:07
Шольц не изменил позицию по дальнобойному оружию для Украины, несмотря на разрешение США
Все новости...
Реклама:
Реклама: