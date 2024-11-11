Европарламент во второй раз отложил назначение комиссара от Венгрии

Депутаты Европарламента во второй раз отложили голосование за кандидатуру венгра Оливера Варгеи на должность еврокомиссара, ответственного за охрану здоровья и защиту животных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Представители профильных комитетов Европарламента – по вопросам здравоохранения и сельского хозяйства – на встрече в понедельник договорились отложить утверждение Варгеи до завершения слушаний комиссаров – то есть до среды, 13 ноября.

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Евродепутат Паскаль Канфин, который входит в либеральную еврогруппу "Обновление", пояснил Politico, что либералы и социал-демократы "не удовлетворены" кандидатурой Варгеи и еще не решили, будут ли за него голосовать.

"Зеленые" и „Левые" в Европарламенте также колеблются, отдать ли голоса за одобрение венгерского еврокомиссара, поэтому пока ему не хватает голосов.

Среди претензий к венгру – действия его родины во время пандемии COVID-19, когда она единственная в ЕС распространяла вакцины из России и Китая, не одобренные ЕС.

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Оливер Варгеи – пока единственный кандидат в еврокомиссары, которого ждет второй раунд слушаний в виде письменных вопросов после того, как он не смог произвести впечатление на законодателей во время устных слушаний на прошлой неделе.

Напомним, в новой Комиссии представитель Венгрии был номинирован на должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных, тогда как до этого занимался важной сферой расширения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущениерешением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен забрать у него эту должность.

Сам Варгеи назвал фактическое понижение в должности признанием качества венгерской медицины.