У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Понеділок, 11 листопада 2024, 21:29
У Києві та ще 8 областях оголошували повітряну тривогу, російські війська запустили ударні безпілотники.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили
Деталі: Спершу повітряники написали про ворожі БпЛА на Київщині та роботу ППО. Згодом повідомили про курс дронів на Київ.
Реклама:
О 21:30 попередили про застосування дронів на Запоріжжі.
Дослівно ПС: "Увага! Запоріжжя - загроза застосування ворожих ударних БпЛА".
Оновлено: Пізніше Повітряні сили уточнили, що група ворожих БпЛА з Запорізької області йде курсом на Дніпропетровщину. І зазначили про російські КАБи на Сумщині та Харківщині.
РЕКЛАМА:
Оновлено: О 22:06 у Києві оголосили відбій. Небезпека тривала 39 хвилин.