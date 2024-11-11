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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Анастасія ПроцПонеділок, 11 листопада 2024, 21:29
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Ілюстративне фото: Getty Images

У Києві та ще 8 областях оголошували повітряну тривогу, російські війська запустили ударні безпілотники.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Деталі: Спершу повітряники написали про ворожі БпЛА на Київщині та роботу ППО. Згодом повідомили про курс дронів на Київ.

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О 21:30 попередили про застосування дронів на Запоріжжі.

Дослівно ПС: "Увага! Запоріжжя - загроза застосування ворожих ударних БпЛА".

Оновлено: Пізніше Повітряні сили уточнили, що група ворожих БпЛА з Запорізької області йде курсом на Дніпропетровщину. І зазначили про російські КАБи на Сумщині та Харківщині.

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Оновлено: О 22:06 у Києві оголосили відбій. Небезпека тривала 39 хвилин.

повітряна тривога
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