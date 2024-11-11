В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Понедельник, 11 ноября 2024, 21:29
В Киеве и еще 8 областях объявляли воздушную тревогу, российские войска запустили ударные беспилотники.
Источник: карта тревог, Воздушные силы
Детали: Сначала воздушники написали о вражеских БПЛА на Киевщине и работе ПВО. Впоследствии сообщили о курсе дронов на Киев.
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В 21:30 предупредили о применении дронов в Запорожье.
Дословно ПС: "Внимание! Запорожье - угроза применения вражеских ударных БпЛА".
Обновлено: Позже Воздушные силы уточнили, что группа вражеских БпЛА из Запорожской области идет курсом на Днепропетровщину. И отметили о российских КАБах на Сумщине и Харьковщине.
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Обновлено: В 22:06 в Киеве объявили отбой. Опасность продолжалась 39 минут.