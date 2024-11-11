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Опозиція в Норвегії закликає потроїти допомогу Україні на 2025 рік

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 11 листопада 2024, 22:04
Опозиція в Норвегії закликає потроїти допомогу Україні на 2025 рік
Прапор Норвегії. Фото - Getty Images

Опозиційна Консервативна партія Норвегії пропонує потроїти допомогу Україні на 2025 рік із 15 до 45 мільярдів норвезьких крон (з 1,36 до 4,07 мільярда доларів), аби зміцнити її обороноздатність у нинішній складний період війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лідерів норвезьких консерваторів в інтерв’ю Aftenposten

Деталі: На думку лідерки Консервативної партії Норвегії та колишньої прем’єрки Ерни Сольберг, не існує альтернативи збільшенню допомоги Києву, "якщо ми хочемо зробити те, що є історично правильним у складній ситуації, в якій зараз опинилася Україна".

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Свою пропозицію консерватори хочуть викласти в альтернативному проєкті бюджету, який подадуть за кілька тижнів до парламенту. Він передбачає виділення 45 мільярдів норвезьких крон, або 40% оборонного бюджету Норвегії на 2025 рік, на допомогу Україні

Аби запобігти тиску на норвезьку економіку, опозиція пропонує вкласти ці кошти за кордоном, причому більшість додаткового фінансування може піти на підтримку оборонної промисловості України.

Серед інших пропозицій – підтримка енергетичного сектору в Україні та будівництво військової інфраструктури, зокрема укриттів для захисту винищувачів F-16 від російських ударів.

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Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року – тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.

Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 мільярдів євро та продовжити її ще на три роки – до 2030-го.

Також читайте детальніше про те, чому Норвегія допомагає ЗСУ багато, але недостатньо.

Норвегіядопомога Україні
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