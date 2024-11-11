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Генштаб: На фронті відбулось 185 бойових зіткнень, найінтенсивніше на Курахівському напрямку

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 листопада 2024, 23:45
Генштаб: На фронті відбулось 185 бойових зіткнень, найінтенсивніше на Курахівському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулось 185 бойових зіткнень, з них 49 – на Курахівському напрямку.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 11 листопада

Дослівно: "З початку доби відбулося 185 бойових зіткнень, противник завдав 64 авіаційних та три ракетних удари, залучив 106 КАБ та три ракети, застосував 793 дрони-камікадзе, здійснив понад 4000 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська.

Три рази ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки.

Десять атак окупантів відбили українські воїни поблизу Греківки, Невського, Тернів, Новомихайлівки та Серебрянки на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки.

Ітенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 36 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 49 бойових зіткнень. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового. 16 боєзіткнень ще триває.

На Времівському напрямку противник активізувався, протягом дня відбито вісім атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Поблизу Новоандріївки нашими оборонцями успішно відбито одну атаку росіян на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку п’ять ворожих штурмів зазнали невдачі. Крім цього, ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах Одрадокам’янка та Веселе.

Генштаббойові діївійна
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