Генштаб: На фронте произошло 185 боевых столкновений, интенсивнее всего на Кураховском направлении

С начала суток на фронте произошло 185 боевых столкновений, из них 49 – на Кураховском направлении.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 11 ноября

Дословно: "С начала суток произошло 185 боевых столкновений, противник нанес 64 авиационных и три ракетных удара, привлек 106 КАБ и три ракеты, применил 793 дроны-камикадзе, совершил более 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

Три раза враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Десять атак оккупантов отбили украинские воины вблизи Грековки, Невского, Тернов, Новомихайловки и Серебрянки на Лиманском направлении.

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На Северском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Выемка.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 49 боевых столкновений. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово. 16 боестолкновений еще продолжается.

На Времовском направлении противник активизировался, в течение дня отражено восемь атак вражеских подразделений в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

Вблизи Новоандреевки нашими защитниками успешно отражена одна атака россиян на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов потерпели неудачу. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокаменка и Веселое.