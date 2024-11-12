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Трамп визначився з кандидатурами держсекретаря та радника з нацбезпеки: вони підтримували Україну

Сергій Сидоренко, Ірина БалачукВівторок, 12 листопада 2024, 08:26
Трамп визначився з кандидатурами держсекретаря та радника з нацбезпеки: вони підтримували Україну
Марко Рубіо. Фото з Facebook

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив віддати посади держсекретаря та радника з нацбезпеки Марко Рубіо та Майку Волтцу – ці політики належать до яструбиного крила партії і є більш схильними до підтримки України, ніж класичні трампісти.

Джерело: "Європейська правда" за посиланням на низку американських медіа та власні джерела у США

Деталі: Повідомляється, що на посаду глави Держдепартаменту, тобто зовнішньополітичного відомства США, буде номінований сенатор від Флориди Марко Рубіо, віцеголова комітету з питань розвідки, який також є старшим членом комітету з питань міжнародних відносин.

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Пряма мова сенатора від Флориди Ріка Скотта: "Він (Рубіо) відновить американське лідерство у світі".

Деталі: Майбутнього держсекретаря наступного року має затвердити Конгрес. Водночас видання акцентує, що з огляду на зроблений вибір та на те, що у Трампа буде контроль у обох платах – це кадрове рішення не зустріне проблем.

Рубіо голосував за пакет допомоги Україні 2024 року та  наполягав на важливості її підтримки та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні. Останнім часом він дещо змінив риторику щодо шляхів завершення війни, але лишається у більш прихильному до України таборі республіканців.

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Радником з питань нацбезпеки має стати конгресмен Майк Волтц, також обраний з Флориди.  

Волтц, як і Рубіо, відомий своїми яструбиними зовнішньополітичними поглядами, чим суттєво відрізняється від публічної позиції обраного президента. Він – син кубинських емігрантів, що побудував свій імідж на підтримці повалення авторитарних урядів по світу.

Як розповідала "Європейська правда", Волтц – ветеран армії США і перший "зелений берет" (служив у Силах спецоперацій США), який обрався до Конгресу.

Волтц має досвід роботи в Пентагоні радником, а також працював у секторі оборони керівником одного з підрядників Міноборони. У Палаті представників він займається темою протистояння Китаю та зменшення залежності від китайських ресурсів і вважається одним із найбільш жорстких його критиків у Республіканській партії.

Попри відсутність досвіду роботи в адміністрації Трампа, Волтц підтримує з ним дружні стосунки – не в останню чергу через те, що Волтц активно захищає експрезидента під час виступів на Fox News – та консультує його з питань національної безпеки.

Він виступає за подальшу підтримку України, але з наголосом на контролі за витратами коштів американських платників податків.

Передсторія:

СШАвиборивлада
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"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

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