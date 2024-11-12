Трамп определился с кандидатурами госсекретаря и советника по нацбезопасности: они поддерживали Украину

Избранный президент США Дональд Трамп решил отдать должности госсекретаря и советника по нацбезопасности Марко Рубио и Майку Уолтцу – эти политики принадлежат к ястребиному крылу партии и более склонны к поддержке Украины, чем классические трамписты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ряд американских медиа и собственные источники в США

Детали: Сообщается, что на должность главы Госдепартамента, то есть внешнеполитического ведомства США, будет номинирован сенатор от Флориды Марко Рубио, вице-председатель комитета по вопросам разведки, который также является старшим членом комитета по вопросам международных отношений.

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Прямая речь сенатора от Флориды Рика Скотта: "Он (Рубио) восстановит американское лидерство в мире".

Детали: Будущего госсекретаря в следующем году должен утвердить Конгресс. В то же время издание акцентирует, что, учитывая сделанный выбор и то, что у Трампа будет контроль в обеих платах – это кадровое решение не встретит проблем.

Он голосовал за пакет помощи Украине 2024 года и настаивал на важности ее поддержки и даже публично критиковал однопартийцев за сомнение в необходимости помогать Украине. В последнее время он несколько изменил риторику относительно путей завершения войны, но остается в более благосклонном к Украине лагере республиканцев.

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Советником по вопросам нацбезопасности должен стать конгрессмен Майк Волтц, также избранный из Флориды.

Волтц, как и Рубио, известен своими ястребиными внешнеполитическими взглядами, чем существенно отличается от публичной позиции избранного президента. Он – сын кубинских эмигрантов, построивший свой имидж на поддержке свержения авторитарных правительств по миру.

Как рассказывала "Европейская правда", Уолтц – ветеран армии США и первый "зеленый берет" (служил в Силах спецопераций США), который избрался в Конгресс.

Волтц имеет опыт работы в Пентагоне советником, а также работал в секторе обороны руководителем одного из подрядчиков Минобороны. В Палате представителей он занимается темой противостояния Китаю и уменьшения зависимости от китайских ресурсов и считается одним из самых жестких его критиков в Республиканской партии.

Несмотря на отсутствие опыта работы в администрации Трампа, Уолтц поддерживает с ним дружеские отношения – не в последнюю очередь из-за того, что Уолтц активно защищает экс-президента во время выступлений на Fox News – и консультирует его по вопросам национальной безопасности.

Он выступает за дальнейшую поддержку Украины, но с упором на контроль за расходами средств американских налогоплательщиков.

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