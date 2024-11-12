Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Прем'єр Британії вимагатиме від США виділити Україні $20 млрд кредиту до приходу Трампа

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 12 листопада 2024, 09:23
Прем'єр Британії вимагатиме від США виділити Україні $20 млрд кредиту до приходу Трампа
Байден. Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр Британії Кір Стармер планує закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні в розмірі 20 мільярдів доларів в рамках більшого кредиту "Групи семи" до того, як Дональд Трамп вступить на посаду.

Джерело: "Європейська правда", The Telegraph.

Деталі: Прем'єр-міністр Британії наполягає на проведенні особистих переговорів з Байденом, президентом США, який залишає посаду, коли вони обидва візьмуть участь у саміті G20 у Бразилії наступного тижня.

Реклама:

Один з акцентів лобіювання Лондона полягає в тому, щоб країни G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія та США – виконали свої обіцянки щодо надання нових кредитів Україні.

Світові лідери G7 ще в червні домовилися про виділення Києву 50 мільярдів доларів, які частково фінансуватимуться за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, знерухомлених після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

США пообіцяли надати 20 мільярдів доларів з 50 мільярдів доларів, однак ці кошти ще не надані. Минулого місяця американська влада повідомила, що гроші готуються до виділення цього року.

РЕКЛАМА:

Один з інсайдерів британського уряду, близький до політичних дискусій, сказав, що Британія готова "тримати Байдена за руку і ногу" щодо виконання обіцянки.

Переговори Стармера на саміті G20 ще не узгоджені і і не оголошені, але представники Даунінг-стріт і Міністерства закордонних справ очікують, що двостороння зустріч з Байденом буде узгоджена.

Очікується, що Девід Леммі, міністр закордонних справ, наполягатиме на тих самих аргументах щодо надання кредитних обіцянок на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Римі наприкінці цього місяця.

Очікується, що Стармер також скаже, що Україна повинна нарешті отримати дозвіл на запуск ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow  глиб Росії, проти чого виступає Байден.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія розглядає можливість дозволити бельгійському депозитарію Euroclear безпосередньо використати заморожені російські активи, щоб захистити позику Україні на 50 млрд доларів від дій Росії у відповідь.

У жовтні  G7 фіналізувала параметри надання позики у 50 млрд доларів Україні, про яку домовились у червні на саміті в Італії.

Сума внеску Британії становитиме 2,26 млрд фунтів стерлінгів, або ж 2,94 млрд доларів США.

СШАУкраїнагрошіТрамп
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від правосуддя в ЄС

Фото, Оновлено Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: 10 людей загинули, десятки поранені

фото"Вибивав" 2,5 млн доларів з мобілізованого бізнесмена: СБУ затримала підозрюваного депутата

У Кремлі відреагували на "мирний план" Ердогана щодо заморозки війни в Україні

Графіки відключення світла у Києві та області можуть скасувати найближчими днями – експерт

Зеленський представить внутрішній План стійкості у ВРУ – джерела

Усі новини...
США
Республіканцям прогнозують перемогу у Палаті представників США
Трамп визначився з кандидатурами держсекретаря та радника з нацбезпеки: вони підтримували Україну
Reuters: У Києві вважають, що перемога Трампа знижує ймовірність запрошення України до НАТО
Останні новини
17:42
Ракетна небезпека: по всій країні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К
17:40
В Україні дешевшають овочі, зокрема картопля, а фрукти – переважно дорожчають
17:37
баскетбол"Київ-Баскет" переписує історію, "Дніпро" продовжує перемагати. Головні новини Суперліги
17:30
В Україні змінюють правила відкриття міжнародних автобусних перевезень
17:25
Звільнення і догани: чим закінчився мовний скандал в Івано-Франківському медичному виші
17:23
Шмигаль відзвітував про ліквідацію наслідків атаки РФ на енергетику: де найскладніша ситуація
17:21
У Білому домі ухилилися від прямої відповіді щодо дозволу Україні бити ATACMS по Росії
17:15
Росіяни вдарили артилерією по Костянтинівці і вбили двох цивільних
16:38
БЕБ знайшло в Одесі підроблені електроінструменти на майже 15 мільйонів
16:36
Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади
Усі новини...
Реклама:
Реклама: