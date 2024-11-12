Премьер Британии потребует от США выделить Украине $20 млрд кредита до прихода Трампа

Премьер Британии Кир Стармер планирует призвать президента США Джо Байдена выделить средства для кредита Украине в размере 20 миллиардов долларов в рамках большего кредита "Группы семи" до того, как Дональд Трамп вступит в должность.

Источник: "Европейская правда", The Telegraph

Детали: Премьер-министр Великобритании настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, президентом США, который покидает пост, когда они оба примут участие в саммите G20 в Бразилии на следующей неделе.

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Один из акцентов лоббирования Лондона заключается в том, чтобы страны G7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США – выполнили свои обещания о предоставлении новых кредитов Украине.

Мировые лидеры G7 еще в июне договорились о выделении Киеву 50 миллиардов долларов, которые частично будут финансироваться за счет процентов, полученных от российских активов, обездвиженных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

США пообещали предоставить 20 миллиардов долларов из 50 миллиардов долларов, однако эти средства еще не предоставлены. В прошлом месяце американские власти сообщили, что деньги готовятся к выделению в этом году.

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Один из инсайдеров британского правительства, близкий к политическим дискуссиям, сказал, что Британия готова "держать Байдена за руку и ногу" по выполнению обещания.

Переговоры Стармера на саммите G20 еще не согласованы и и не объявлены, но представители Даунинг-стрит и Министерства иностранных дел ожидают, что двусторонняя встреча с Байденом будет согласована.

Ожидается, что Дэвид Лемми, министр иностранных дел, будет настаивать на тех же аргументах о предоставлении кредитных обещаний на встрече министров иностранных дел G7 в Риме в конце этого месяца.

Ожидается, что Стармер также скажет, что Украина должна наконец получить разрешение на запуск ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow вглубь России, против чего выступает Байден.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить бельгийскому депозитарию Euroclear непосредственно использовать замороженные российские активы, чтобы защитить заем Украине на 50 млрд долларов от ответных действий России.

В октябре G7 финализировала параметры предоставления займа в 50 млрд долларов Украине, о которой договорились в июне на саммите в Италии.

Сумма взноса Британии составит 2,26 млрд фунтов стерлингов, или 2,94 млрд долларов США.