Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Премьер Британии потребует от США выделить Украине $20 млрд кредита до прихода Трампа

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 12 ноября 2024, 09:23
Премьер Британии потребует от США выделить Украине $20 млрд кредита до прихода Трампа
Байден. Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер Британии Кир Стармер планирует призвать президента США Джо Байдена выделить средства для кредита Украине в размере 20 миллиардов долларов в рамках большего кредита "Группы семи" до того, как Дональд Трамп вступит в должность.

Источник: "Европейская правда", The Telegraph

Детали: Премьер-министр Великобритании настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, президентом США, который покидает пост, когда они оба примут участие в саммите G20 в Бразилии на следующей неделе.

Реклама:

Один из акцентов лоббирования Лондона заключается в том, чтобы страны G7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США – выполнили свои обещания о предоставлении новых кредитов Украине.

Мировые лидеры G7 еще в июне договорились о выделении Киеву 50 миллиардов долларов, которые частично будут финансироваться за счет процентов, полученных от российских активов, обездвиженных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

США пообещали предоставить 20 миллиардов долларов из 50 миллиардов долларов, однако эти средства еще не предоставлены. В прошлом месяце американские власти сообщили, что деньги готовятся к выделению в этом году.

РЕКЛАМА:

Один из инсайдеров британского правительства, близкий к политическим дискуссиям, сказал, что Британия готова "держать Байдена за руку и ногу" по выполнению обещания.

Переговоры Стармера на саммите G20 еще не согласованы и и не объявлены, но представители Даунинг-стрит и Министерства иностранных дел ожидают, что двусторонняя встреча с Байденом будет согласована.

Ожидается, что Дэвид Лемми, министр иностранных дел, будет настаивать на тех же аргументах о предоставлении кредитных обещаний на встрече министров иностранных дел G7 в Риме в конце этого месяца.

Ожидается, что Стармер также скажет, что Украина должна наконец получить разрешение на запуск ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow вглубь России, против чего выступает Байден.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить бельгийскому депозитарию Euroclear непосредственно использовать замороженные российские активы, чтобы защитить заем Украине на 50 млрд долларов от ответных действий России.

В октябре G7 финализировала параметры предоставления займа в 50 млрд долларов Украине, о которой договорились в июне на саммите в Италии.

Сумма взноса Британии составит 2,26 млрд фунтов стерлингов, или 2,94 млрд долларов США.

СШАУкраинаденьгиТрамп
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
США
Республиканцам прогнозируют победу в Палате представителей США
Трамп определился с кандидатурами госсекретаря и советника по нацбезопасности: они поддерживали Украину
Reuters: В Киеве считают, что победа Трампа снижает вероятность приглашения Украины в НАТО
Последние новости
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
01:26
обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: