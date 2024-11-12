Макрон і Стармер тет-а-тет поговорили про Україну

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели закриту розмову про ситуацію в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Повідомляється, що розмова тривала 20 хвилин. Стармер і Макрон говорили віч-на-віч, без участі широкої делегації помічників.

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Пряма мова представника британського уряду: "Лідери почали з обговорення ситуації в Україні, в тому числі того, як найкраще поставити Україну на якомога сильнішу позицію, щоб вона увійшла в зиму".

Деталі: Видання зазначає, що Стармер став першим за 80 років британським прем'єр-міністром, який взяв участь в урочистостях з нагоди Дня перемир'я в Парижі, в тому числі в церемонії біля Тріумфальної арки.

Політики також обговорили можливість зміни позиції США щодо Storm Shadow. Ці ракети виробляються Британією і Францією, але їх можуть використовувати американські системи при розгортанні.

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Україна має дозвіл використовувати їх для завдання ударів безпосередньо біля російського кордону, але не далеко за його межами.

"Я завжди казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми залишаємось вірними цьому. Я також неодноразово говорив, що ми повинні поставити Україну в найкраще становище", – сказав Стармер після зустрічі з Макроном, відповідаючи на питання про Storm Shadow.

"Це було моїм постійним рефреном протягом чотирьох місяців, відколи я став прем'єр-міністром, у всіх дискусіях, які я вів. Це серцевина дискусій, які ми проводимо", – сказав Стармер.

Водночас він відмовився розповідати деталі будь-яких дискусій щодо оперативних військових питань.

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