Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Макрон і Стармер тет-а-тет поговорили про Україну

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 12 листопада 2024, 09:31
Макрон і Стармер тет-а-тет поговорили про Україну
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Емманюель Макрон. Фото з Facebook Стармера

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели закриту розмову про ситуацію в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Повідомляється, що розмова тривала 20 хвилин. Стармер і Макрон говорили віч-на-віч, без участі широкої делегації помічників.

Реклама:

Пряма мова представника британського уряду: "Лідери почали з обговорення ситуації в Україні, в тому числі того, як найкраще поставити Україну на якомога сильнішу позицію, щоб вона увійшла в зиму".

Деталі: Видання зазначає, що Стармер став першим за 80 років британським прем'єр-міністром, який взяв участь в урочистостях з нагоди Дня перемир'я в Парижі, в тому числі в церемонії біля Тріумфальної арки.

Політики також обговорили можливість зміни позиції США щодо Storm Shadow. Ці ракети виробляються Британією і Францією, але їх можуть використовувати американські системи при розгортанні.

РЕКЛАМА:

Україна має дозвіл використовувати їх для завдання ударів безпосередньо біля російського кордону, але не далеко за його межами.

"Я завжди казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми залишаємось вірними цьому. Я також неодноразово говорив, що ми повинні поставити Україну в найкраще становище", – сказав Стармер після зустрічі з Макроном, відповідаючи на питання про Storm Shadow.

"Це було моїм постійним рефреном протягом чотирьох місяців, відколи я став прем'єр-міністром, у всіх дискусіях, які я вів. Це серцевина дискусій, які ми проводимо", – сказав Стармер.

Водночас він відмовився розповідати деталі будь-яких дискусій щодо оперативних військових питань.

Передісторія:

МакронВелика Британія
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від правосуддя в ЄС

Фото, Оновлено Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: 10 людей загинули, десятки поранені

фото"Вибивав" 2,5 млн доларів з мобілізованого бізнесмена: СБУ затримала підозрюваного депутата

У Кремлі відреагували на "мирний план" Ердогана щодо заморозки війни в Україні

Графіки відключення світла у Києві та області можуть скасувати найближчими днями – експерт

Зеленський представить внутрішній План стійкості у ВРУ – джерела

Усі новини...
Макрон
Макрон поговорив з Трампом про повернення миру
Макрон скликає у Франції міжнародну конференцію, щоб зібрати $400 млн на підтримку Лівану
Байден, Шольц, Макрон і Стармер обговорили допомогу Україні і План перемоги Зеленського
Останні новини
17:42
Ракетна небезпека: по всій країні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К
17:40
В Україні дешевшають овочі, зокрема картопля, а фрукти – переважно дорожчають
17:37
баскетбол"Київ-Баскет" переписує історію, "Дніпро" продовжує перемагати. Головні новини Суперліги
17:30
В Україні змінюють правила відкриття міжнародних автобусних перевезень
17:25
Звільнення і догани: чим закінчився мовний скандал в Івано-Франківському медичному виші
17:23
Шмигаль відзвітував про ліквідацію наслідків атаки РФ на енергетику: де найскладніша ситуація
17:21
У Білому домі ухилилися від прямої відповіді щодо дозволу Україні бити ATACMS по Росії
17:15
Росіяни вдарили артилерією по Костянтинівці і вбили двох цивільних
16:38
БЕБ знайшло в Одесі підроблені електроінструменти на майже 15 мільйонів
16:36
Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади
Усі новини...
Реклама:
Реклама: