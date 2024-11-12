Макрон і Стармер тет-а-тет поговорили про Україну
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели закриту розмову про ситуацію в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph
Деталі: Повідомляється, що розмова тривала 20 хвилин. Стармер і Макрон говорили віч-на-віч, без участі широкої делегації помічників.
Пряма мова представника британського уряду: "Лідери почали з обговорення ситуації в Україні, в тому числі того, як найкраще поставити Україну на якомога сильнішу позицію, щоб вона увійшла в зиму".
Деталі: Видання зазначає, що Стармер став першим за 80 років британським прем'єр-міністром, який взяв участь в урочистостях з нагоди Дня перемир'я в Парижі, в тому числі в церемонії біля Тріумфальної арки.
Політики також обговорили можливість зміни позиції США щодо Storm Shadow. Ці ракети виробляються Британією і Францією, але їх можуть використовувати американські системи при розгортанні.
Україна має дозвіл використовувати їх для завдання ударів безпосередньо біля російського кордону, але не далеко за його межами.
"Я завжди казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми залишаємось вірними цьому. Я також неодноразово говорив, що ми повинні поставити Україну в найкраще становище", – сказав Стармер після зустрічі з Макроном, відповідаючи на питання про Storm Shadow.
"Це було моїм постійним рефреном протягом чотирьох місяців, відколи я став прем'єр-міністром, у всіх дискусіях, які я вів. Це серцевина дискусій, які ми проводимо", – сказав Стармер.
Водночас він відмовився розповідати деталі будь-яких дискусій щодо оперативних військових питань.
Передісторія:
- Перед зустріччю Макрона і Стармера анонсували, що вони спробують обговорити шляхи переконати Байдена змінити позицію щодо Storm Shadow.
- У Білому домі раніше заявили, що до завершення своєї президентської каденції Джо Байден говоритиме про необхідність підтримки України на тлі приходу адміністрації Дональда Трампа.
- Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що адміністрація до завершення свого терміну прагнутиме використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.