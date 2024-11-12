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Макрон и Стармер тет-а-тет поговорили об Украине

Иванна Костина, Ирина БалачукВторник, 12 ноября 2024, 09:31
Макрон и Стармер тет-а-тет поговорили об Украине
Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из Facebook Стармера

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели закрытый разговор о ситуации в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Сообщается, что разговор длился 20 минут. Стармер и Макрон говорили с глазу на глаз, без участия широкой делегации помощников.

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Прямая речь представителя британского правительства: "Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, в том числе того, как лучше всего поставить Украину на как можно более сильную позицию, чтобы она вошла в зиму".

Детали: Издание отмечает, что Стармер стал первым за 80 лет британским премьер-министром, который принял участие в торжествах по случаю Дня перемирия в Париже, в том числе в церемонии у Триумфальной арки.

Политики также обсудили возможность изменения позиции США в отношении Storm Shadow. Эти ракеты производятся Британией и Францией, но их могут использовать американские системы при развертывании.

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Украина имеет разрешение использовать их для нанесения ударов непосредственно у российской границы, но не далеко за ее пределами.

"Я всегда говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы остаемся верными этому. Я также неоднократно говорил, что мы должны поставить Украину в наилучшее положение", – сказал Стармер после встречи с Макроном, отвечая на вопрос о Storm Shadow.

"Это было моим постоянным рефреном в течение четырех месяцев, с тех пор как я стал премьер-министром, во всех дискуссиях, которые я вел. Это сердцевина дискуссий, которые мы проводим", – сказал Стармер.

В то же время он отказался рассказывать детали каких-либо дискуссий относительно оперативных военных вопросов.

Предыстория:

  • Перед встречей Макрона и Стармера анонсировали, что они попытаются обсудить пути убедить Байдена изменить позицию по Storm Shadow.
  • В Белом доме ранее заявили, что до завершения своей президентской каденции Джо Байден будет говорить о необходимости поддержки Украины на фоне прихода администрации Дональда Трампа.
  • Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что администрация до завершения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины.

МакронВеликобритания
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