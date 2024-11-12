Республіканцям прогнозують перемогу у Палаті представників США

Республіканській партії прогнозують збереження більшості у Палаті представників за підсумками проміжних виборів, результати яких ще обробляють.

Джерело: The Hill, "Європейська правда", прогноз, який опублікувала комерційна компанія Decision Desk HQ

Деталі: За прогнозом компанії, Республіканська партія збереже перевагу у Палаті представників США, здобувши 218-й мандат – порогову кількість, необхідну для більшості.

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Перемога республіканців також у Палаті представників, на додачу до перемоги Трампа і перемоги у Сенаті, закріпила би перемогу Дональда Трампа та означала би, що Палата не зможе зупиняти найбільш одіозні ініціативи нового президента.

Стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатами на дві ключові посади у сфері зовнішньої політики, обидві посади мають обійняти політики, що належать до яструбиного крила партії і є більш схильними до підтримки України, ніж класичні трампісти.

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