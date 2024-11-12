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Республиканцам прогнозируют победу в Палате представителей США

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 12 ноября 2024, 09:56

Республиканской партии прогнозируют сохранение большинства в Палате представителей по итогам промежуточных выборов, результаты которых еще обрабатывают.

Источник: The Hill, "Европейская правда", прогноз, который опубликовала коммерческая компания Decision Desk HQ

Детали: По прогнозу компании, Республиканская партия сохранит преимущество в Палате представителей США, получив 218-й мандат – пороговое количество, необходимое для большинства.

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Победа республиканцев также в Палате представителей, в дополнение к победе Трампа и победе в Сенате, закрепила бы победу Дональда Трампа и означала бы, что Палата не сможет останавливать наиболее одиозные инициативы нового президента.

Также стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатами на две ключевые должности в сфере внешней политики, обе должности должны занять политики, принадлежащие к ястребиному крылу партии и более склонные к поддержке Украины, чем классические трамписты.

Читайте также Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.

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