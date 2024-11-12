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На Курщині Сили оборони влаштували "чорний день" ворогу: розбили батальйон штурмовиків

Валентина РоманенкоВівторок, 12 листопада 2024, 12:17
На Курщині Сили оборони влаштували чорний день ворогу: розбили батальйон штурмовиків
Анастасія Блищик. фото з Facebook військовослужбовиці

В Курській області РФ Сили оборони відбили потужний штурм ворога, знищивши батальйон російських вояків.

Джерело: пресофіцерка 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчора дісно був чорний день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів. Намагалися "залітати" на техніці, з десантом, штурмувати населені пункти, проте 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47 ОМБр. Три БТРи підірвались на мінах, іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів, а також ПТРК "Стугна".

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Іншу бронетехніку знищили наші суміжники… Також була ліквідована група загарбників, та частина, якій пощастило вижити, розбіглася по посадках".

Деталі: Пресофіцер додала, що 11 листопада ворог штурмував силами чисельністю в батальйон, і "в принципі цей батальйон воїни Сил оборони знищили", тих же, хто розбігся по посадках, будуть шукати і ліквідовувати українські безпілотники.

За словами Блищик, загалом обстановка на напрямку є тяжкою, але контрольованою.

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Щодо присутності на Курщині воїнів КНДР, пресофіцер зазначила, що в зоні відповідальності 47-ої окремої механізованої бригади та її суміжників північнокоерйських солдатів помічено поки не було. Очевидно, ворог ще готується кидати їх у бій.

Курська область війнаЗбройні сили
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