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Наркотики, тиск і обман – росЗМІ розповіли, як Міноборони РФ вербує росіян на війну

Ірина БалачукВівторок, 12 листопада 2024, 12:16
Наркотики, тиск і обман – росЗМІ розповіли, як Міноборони РФ вербує росіян на війну
Російські призовники. Фото з сайту "Холода"

Російська влада почала використовувати нові методи вербування на війну – вона підкидає наркотики, обманює безробітних і всіляко маніпулює, щоб замінити тисячі загиблих на фронті, пише російське видання "Холод".

Джерело: "Холод" з посиланням на правозахисні проєкти "Идите лесом" і "Гражданин. Армия. Право"

Деталі: За словами правозахисників, Міноборони РФ залякує 18-річних строковиків, обманює претендентів на роботу і змушує людей під слідством підписувати контракти.

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Один зі способів залучення людей до збройних сил – підставні вакансії, в описі яких не вказано, що йдеться про військову службу. Чоловіків обманом запрошують до військових частин, пропонуючи роботу, яка нібито не пов'язана з військовими діями: наприклад, вакансію інженера зі збирання дронів.

Пряма мова представника проєкту "Идите лесом" Івана Чувіляєва: "Людям кажуть: усе буде гарно, усе буде добре, не переживайте. А потім замість робочого договору підсовують контракт із Міноборони. І якщо людина це підписує, то все, вона їде на фронт".

Другий спосіб, яким користується Міноборони – вербування ув'язнених, людей, які перебувають під слідством і тих, чиї справи розглядаються в суді. Цих людей силовики змушують підписувати контракт із Міноборони під загрозою відкриття нової кримінальної справи, або навпаки обіцяють зняття судимості.

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Третій спосіб вербування – заманювання жителів прикордонних з Україною регіонів у добровольчі підрозділи БАРС. Формально і на словах загони "БАРС-Курськ", "БАРС-Бєлгород" і "БАРС-Брянськ" створені для допомоги місцевій владі: допомагати з евакуацією, охороняти блокпости, мости та інші об'єкти, боротися з безпілотниками і диверсійно-розвідувальними групами. Але фактично охочі підписують не якийсь окремий трудовий договір, а стандартний контракт із Міноборони, згідно з умовами якого всіх людей, які його підписали, можуть відправити в штурм або на ту ділянку фронту, де це найактуальніше.

Четвертий спосіб збільшення кількості контрактників – обман, тиск і залякування солдатів строкової служби. За словами правозахисників, строковикам погрожують відправкою у найгарячіші точки або що їх у будь-якому разі мобілізують і обіцяють, що якщо ті підпишуть контракти, то зможуть і заробити, і зберегти собі життя.

Росіямобілізація
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