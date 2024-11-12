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Наркотики, давление и обман – росСМИ рассказали, как Минобороны РФ вербует россиян на войну

Ирина БалачукВторник, 12 ноября 2024, 12:16
Наркотики, давление и обман – росСМИ рассказали, как Минобороны РФ вербует россиян на войну
Российские призывники. Фото с сайта "Холода"

Российские власти начали использовать новые методы вербовки на войну – они подбрасывают наркотики, обманывают безработных и всячески манипулируют, чтобы заменить тысячи погибших на фронте, пишет российское издание "Холод".

Источник: "Холод" со ссылкой на правозащитные проекты "Идите лесом" и "Гражданин. Армия. Право"

Детали: По словам правозащитников, Минобороны РФ запугивает 18-летних срочников, обманывает соискателей работы и заставляет людей под следствием подписывать контракты. 

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Один из способов привлечения людей в вооруженные силы – подставные вакансии, в описании которых не указано, что речь идет о военной службе. Мужчин обманом приглашают в воинские части, предлагая работу, которая якобы не связана с военными действиями: например, вакансию инженера по сборке дронов.

Прямая речь представителя проекта "Идите лесом" Ивана Чувиляева: "Людям говорят: все будет красиво, все будет хорошо, не переживайте. А потом вместо рабочего договора подсовывают контракт с Минобороны. И если человек это подписывает, то все, он уезжает на фронт".

Второй способ, которым пользуется Минобороны – вербовка заключенных, людей, которые находятся под следствием и тех, чьи дела рассматриваются в суде. Этих людей силовики заставляют подписывать контракт с Минобороны под угрозой заведения нового уголовного дела, или наоборот обещают снятие судимости.

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Третий способ вербовки – завлечение жителей приграничных с Украиной регионов в добровольческие подразделения БАРС. Формально и на словах отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск" созданы для помощи местным властям: помогать с эвакуацией, охранять блокпосты, мосты и другие объекты, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами. Но фактически желающие подписывают не какой-то отдельный трудовой договор, а стандартный контракт с Минобороны, согласно условиям которого всех подписавших его людей могут отправить в штурм или на тот участок фронта, где это наиболее актуально.

Четвертый способ увеличения числа контрактников – обман, давление и запугивание солдат срочной службы. По словам правозащитников, срочникам угрожают отправкой в самые горячие точки или что их в любом случае мобилизуют и обещают, что если те подпишут контракты, то смогут и заработать, и сохранить себе жизнь.

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