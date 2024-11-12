За 72 години через "Армія+": Кабмін змінив механізм переведення для військових  

Кабінет міністрів змінив механізм переведення між військовими частинами для військових, які самі висловили таке бажання.

Джерело: повідомлення президента Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова

Пряма мова: "Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів".

Реклама:

"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення.

Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада".

Деталі: Зеленський розповів, що нововведений механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міноборони та ЗСУ.

РЕКЛАМА:

Умєров написав, що "замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади".

"Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен. Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин", - написав він.

За словами Умєрова необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міноборони. Переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі.

Передісторія: