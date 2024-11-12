За 72 часа через "Армия+": Кабмин изменил механизм перевода для военных 

Кабинет министров изменил механизм перевода между воинскими частями для военных, которые сами выразили такое желание.

Источник: сообщение президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова

Прямая речь: "Только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов".

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"Переводы будут работать через приложение "Армия+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования - понятное решение.

Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта - 15 ноября".

Детали: Зеленский рассказал, что нововведенный механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Минобороны и ВСУ.

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Умеров написал, что "вместо долгих согласований теперь нужны только копия военного билета (или удостоверение офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады".

"Для рядового и сержантского состава разрешение от действующего командира больше не требуется. Кадровый центр ВСУ обрабатывает документы по четко определенной процедуре в течение 72 часов", - написал он.

По словам Умерова необоснованные отказы будут пересматриваться Минобороны. Перевод возможен не чаще, чем раз в год, и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.

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