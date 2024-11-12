Працівник столичного ТЦК намагався накласти на себе руки: вистрелив у голову – джерело

У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із працівників здійснив спробу самогубства, наразі він перебуває в реанімації.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Як уточнило джерело УП, подія сталася ще 9 листопада.

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Майор Андрій Воєводін вистрелив собі в голову з пістолета. Чоловіка доставили до лікарні, зараз він перебуває в реанімації.

За словами співрозмовника УП, працівник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами "Втомився. Вибачте".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою "Самогубство".