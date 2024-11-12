Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Працівник столичного ТЦК намагався накласти на себе руки: вистрелив у голову – джерело

Валентина РоманенкоВівторок, 12 листопада 2024, 17:37
Працівник столичного ТЦК намагався накласти на себе руки: вистрелив у голову – джерело
ілюстративне фото

У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із працівників здійснив спробу самогубства, наразі він перебуває в реанімації.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Як уточнило джерело УП, подія сталася ще 9 листопада.

Реклама:

Майор Андрій Воєводін вистрелив собі в голову з пістолета. Чоловіка доставили до лікарні, зараз він перебуває в реанімації.

За словами співрозмовника УП, працівник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами "Втомився. Вибачте".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою "Самогубство".

ТЦКнадзвичайна подія
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ

Одеса без тепла, світла і води: в ОВА розповіли про ситуацію на вечір

Зеленський про дозвіл на удари по РФ: Ракети самі за себе скажуть

NYT: Байден дозволив Україні вдарити по Росії ракетами ATACMS

Графіки відключень світла у понеділок діятимуть по всій країні

Шольц пояснив дзвінок Путіну, однак визнав, що той не змінив свою позицію

Усі новини...
ТЦК
Стерненко заявив, що історія з ТЦК – це особиста помста Сирського
В Одесі ексміліціонер і кримінальники вибивали гроші з призовників, видаючи себе за ТЦК
Стерненко сплатив штраф у ТЦК і пішов на ВЛК. Перед цим скаржився на можливе переслідування
Останні новини
02:27
фотоЗ Київського водосховища виловили російський безпілотник
01:29
Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ
00:51
Росіяни знову атакують ударними БпЛА з півночі
00:39
Ворог завдав удару балістикою по критичній інфраструктурі Сум: у місті зникло світло
00:30
В Абхазії опозиція закликала лідера країни подати у відставку
23:52
оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: 10 загиблих, пів сотні поранених
23:41
Одеса без тепла, світла і води: в ОВА розповіли про ситуацію на вечір
23:37
Що таке анемія та які її причини? Пояснює наука
23:33
спортОксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
23:10
На фронті понад 130 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: