Працівник столичного ТЦК намагався накласти на себе руки: вистрелив у голову – джерело
Вівторок, 12 листопада 2024, 17:37
У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із працівників здійснив спробу самогубства, наразі він перебуває в реанімації.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: Як уточнило джерело УП, подія сталася ще 9 листопада.
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Майор Андрій Воєводін вистрелив собі в голову з пістолета. Чоловіка доставили до лікарні, зараз він перебуває в реанімації.
За словами співрозмовника УП, працівник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами "Втомився. Вибачте".
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою "Самогубство".