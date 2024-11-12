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Работник столичного ТЦК пытался покончить с собой, выстрелив в голову – источник

Валентина РоманенкоВторник, 12 ноября 2024, 17:37
Работник столичного ТЦК пытался покончить с собой, выстрелив в голову – источник
иллюстративное фото

В Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Киева один из сотрудников совершил попытку самоубийства, сейчас он находится в реанимации.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Как уточнил источник УП, инцидент произошел еще 9 ноября.

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Майор Андрей Воеводин выстрелил себе в голову из пистолета. Мужчину доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.

По словам собеседника УП, работник ТЦК оставил короткую предсмертную записку со словами "Устал. Извините".

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "Самоубийство".

ТЦКчрезвычайное происшествие
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