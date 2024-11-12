Зв’язок із ГУР віднині також доступний і користувачам Viber

Зв’язок із Головним управлінням розвідки Міноборони став доступним і користувачам Viber: запрацювала версія головного бота розвідки у цьому месенджері.

Джерело: пресслужба ГУР

Пряма мова представника ГУР Андрія Юсова: "Наш пріоритет – безпека інформаторів. Перед публічним запуском бота ми ретельно його протестували і впевнились, що ворожі спецслужби не зможуть отримати доступ ані до переписки, ані до даних користувача, який звертається в ГУР МО".

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Деталі: Розвідники запевняють, що у Viber-версії бота впроваджено технології, які гарантують безпеку користувачів.

Зазначається, що за понад два роки функціонування головного бота розвідки Україна отримала тисячі звернень від небайдужих громадян в окупації та на території РФ, що допомогло знищити тонни ворожої техніки та російських окупантів.

Юсов додав, що українська розвідка продовжує успішно використовувати чат-боти для збору інформації.

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"Нас цікавлять відомості про переміщення військового керівництва загарбників, військово-технічні розробки держави-агресора Росії. Іноді навіть крихта інформації може стати вирішальною", – зазначив капітан.

Дослівно ГУР: "Повідомляйте через головний бот розвідки дані про місцезнаходження штабів, техніки та особового складу російської окупаційної армії. Ми опрацьовуємо кожне повідомлення і б’ємо по найболючіших для загарбників місцях.

Закликаємо небайдужих громадян на тимчасово окупованих землях України та на території Росії передавати важливу інформацію напряму до ГУР МОУ".