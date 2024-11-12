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Связь с ГУР отныне также доступна и пользователям Viber

Валентина РоманенкоВторник, 12 ноября 2024, 18:14
Связь с ГУР отныне также доступна и пользователям Viber
скриншот

Связь с Главным управлением разведки Минобороны стала также доступной и пользователям Viber: заработала версия главного бота разведки в этом мессенджере.

Источник: пресс-служба ГУР

Прямая речь представителя ГУР Андрея Юсова: "Наш приоритет - безопасность информаторов. Перед публичным запуском бота мы тщательно его протестировали и убедились, что вражеские спецслужбы не смогут получить доступ ни к переписке, ни к данным пользователя, который обращается в ГУР МО".

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Детали: Разведчики уверяют, что в Viber-версии бота внедрены технологии, которые гарантируют безопасность пользователей.

Отмечается, что за более чем два года функционирования главного бота разведки Украина получила тысячи обращений от неравнодушных граждан в оккупации и на территории РФ, что помогло уничтожить тонны вражеской техники и российских оккупантов.

Юсов добавил, что украинская разведка продолжает успешно использовать чат-боты для сбора информации.

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"Нас интересуют сведения о перемещении военного руководства захватчиков, военно-технические разработки государства-агрессора России. Иногда даже крупица информации может стать решающей", - отметил капитан.

Дословно ГУР: "Сообщайте через главный бот разведки данные о местонахождении штабов, техники и личного состава российской оккупационной армии. Мы прорабатываем каждое сообщение и бьем по самым болезненным для захватчиков местам.

Призываем неравнодушных граждан на временно оккупированных землях Украины и на территории России передавать важную информацию напрямую в ГУР МОУ".

ГУРсоцсети
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