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На Київщині зафіксували безпілотники: працює ППО

Анастасія ПроцВівторок, 12 листопада 2024, 18:39
На Київщині зафіксували безпілотники: працює ППО
Ілюстративне фото: Getty Images

У Київській області зафіксований рух російських ударних безпілотників, в ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Джерело: Київська ОВА, Повітряні сили

Дослівно: Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Деталі: У військовій адміністрації закликали мешканців області перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

Згодом повітряники повідомили, що ворожі дрони рухаються з Київщини на Житомирщину.

безпілотникиКиївська область
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