На Київщині зафіксували безпілотники: працює ППО
Вівторок, 12 листопада 2024, 18:39
У Київській області зафіксований рух російських ударних безпілотників, в ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.
Джерело: Київська ОВА, Повітряні сили
Дослівно: Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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Деталі: У військовій адміністрації закликали мешканців області перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.
Згодом повітряники повідомили, що ворожі дрони рухаються з Київщини на Житомирщину.