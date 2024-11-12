На Киевщине зафиксировали беспилотники: работает ПВО
Вторник, 12 ноября 2024, 18:39
В Киевской области зафиксировано движение российских ударных беспилотников, в ОГА сообщили о работе противовоздушной обороны.
Источник: Киевская ОВА, Воздушные силы
Дословно: Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
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Детали: В военной администрации призвали жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.
Впоследствии воздушники сообщили, что вражеские дроны движутся из Киевской области на Житомирщину.