На Киевщине зафиксировали беспилотники: работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение российских ударных беспилотников, в ОГА сообщили о работе противовоздушной обороны.

Источник: Киевская ОВА, Воздушные силы

Дословно: Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Реклама:

Детали: В военной администрации призвали жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.

Впоследствии воздушники сообщили, что вражеские дроны движутся из Киевской области на Житомирщину.