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На Киевщине зафиксировали беспилотники: работает ПВО

Анастасия ПроцВторник, 12 ноября 2024, 18:39
На Киевщине зафиксировали беспилотники: работает ПВО
Иллюстративное фото: Getty Images

В Киевской области зафиксировано движение российских ударных беспилотников, в ОГА сообщили о работе противовоздушной обороны.

Источник: Киевская ОВА, Воздушные силы

Дословно: Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Детали: В военной администрации призвали жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.

Впоследствии воздушники сообщили, что вражеские дроны движутся из Киевской области на Житомирщину.

беспилотникиКиевская область
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