Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

В Абхазії після протестів та перекриття мостів відпустили з-під варти опозиціонерів

Тетяна ОлійникВівторок, 12 листопада 2024, 19:46
В Абхазії після протестів та перекриття мостів відпустили з-під варти опозиціонерів
Звільнені опозиціонери Гаррі Кокая, Рамаз Джопуа та Омар Смир. фото із соцмереж

У невизнаній Абхазії звільнили з-під варти затриманих напередодні опозиціонерів. Тисячі людей вимагали їхнього звільнення на вулицях.

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода"

Деталі: У понеділок Омара Смир, Гаррі Кокая, Алмасхана Ардзінба, Рамаза Джопуа та Аслана Гварамія затримали на в’їзді до Сухумі. Вони поверталися з обговорення ратифікації інвестиційної угоди з Росією у Гудаут. Влада заявила, що активісти здійснили протиправні дії щодо депутата парламенту Алмаса Акаба.

Реклама:

Машину, в якій перебували опозиціонери, зупинили силовики в масках. Пасажирів витягли назовні й повалили на землю, супроводжуючи процес образами. Після цього їх доправили до служби держбезпеки.

Такі дії влади викликали протести та перекриття ключових мостів на в’їздах до Сухумі. Після звільнення опозиціонерів Гумістинський міст, через яку проходить республіканська траса, відкрили для проїзду. Раніше член громадської палати Сократ Джинджолія під час переговорів із протестувальниками повідомив, що влада готова відпустити всіх затриманих представників опозиції в обмін на відкриття мостів.

Довідково: Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

РЕКЛАМА:

Читайте також: Як Росія взяла курс на поглинання Абхазії

Грузія
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Усі новини...
Грузія
Політтехнолог Ігор Гринів про вибори в Грузії, ва-банк Санду і нового лідера для України
У Тбілісі зібрався проєвропейський протест проти результатів виборів
Грузинська влада проігнорувала візит делегації ЄС та назвала їх "шкідниками"
Останні новини
04:33
Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі
04:06
Так званий "президент" Абхазії подав у відставку
03:48
Південна Корея екстрадувала до США росіянина, обвинуваченого у поширенні програм-вимагачів
03:36
Легендарний лижник може пропустити відкриття сезону в Норвегії
03:20
У Росії намагаються погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ – ISW
03:08
Ламбрідіс: Підтримку України потрібно продовжувати, бо це відповідає Статуту ООН
02:23
оновлюєтьсяРосійська армія з кількох напрямків запустила ударні безпілотники
02:15
відео"Хезболла" завдала удару по передмістю Тель-Авіва: пʼятеро людей поранені
01:30
На війні загинув ексгравець збірної України з гандболу
01:26
оновлено від 00:22, фото, відеоПісля прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: