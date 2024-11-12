В Абхазії після протестів та перекриття мостів відпустили з-під варти опозиціонерів

У невизнаній Абхазії звільнили з-під варти затриманих напередодні опозиціонерів. Тисячі людей вимагали їхнього звільнення на вулицях.

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода"

Деталі: У понеділок Омара Смир, Гаррі Кокая, Алмасхана Ардзінба, Рамаза Джопуа та Аслана Гварамія затримали на в’їзді до Сухумі. Вони поверталися з обговорення ратифікації інвестиційної угоди з Росією у Гудаут. Влада заявила, що активісти здійснили протиправні дії щодо депутата парламенту Алмаса Акаба.

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Машину, в якій перебували опозиціонери, зупинили силовики в масках. Пасажирів витягли назовні й повалили на землю, супроводжуючи процес образами. Після цього їх доправили до служби держбезпеки.

Такі дії влади викликали протести та перекриття ключових мостів на в’їздах до Сухумі. Після звільнення опозиціонерів Гумістинський міст, через яку проходить республіканська траса, відкрили для проїзду. Раніше член громадської палати Сократ Джинджолія під час переговорів із протестувальниками повідомив, що влада готова відпустити всіх затриманих представників опозиції в обмін на відкриття мостів.

Довідково: Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

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