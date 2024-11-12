В Абхазии после протестов и перекрытия мостов отпустили из-под стражи оппозиционеров

В непризнанной Абхазии освободили из-под стражи задержанных накануне оппозиционеров. Тысячи людей требовали их освобождения на улицах.

Источник: грузинская служба "Радио Свобода"

Детали: В понедельник Омара Смир, Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Аслана Гварамия задержали на въезде в Сухуми. Они возвращались с обсуждения ратификации инвестиционного соглашения с Россией в Гудаут. Власти заявили, что активисты совершили противоправные действия в отношении депутата парламента Алмаса Акаба.

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Машину, в которой находились оппозиционеры, остановили силовики в масках. Пассажиров вытащили наружу и повалили на землю, сопровождая процесс оскорблениями. После этого их доставили в службу госбезопасности.

Такие действия властей вызвали протесты и перекрытие ключевых мостов на въездах в Сухуми. После освобождения оппозиционеров Гумистинский мост, через которую проходит республиканская трасса, открыли для проезда. Ранее член общественной палаты Сократ Джинджолия во время переговоров с протестующими сообщил, что власти готовы отпустить всех задержанных представителей оппозиции в обмен на открытие мостов.

Справка: Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах. После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

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