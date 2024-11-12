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Умєров сподівається на збереження формату "Рамштайн" за Трампа

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 12 листопада 2024, 22:13
Умєров сподівається на збереження формату Рамштайн за Трампа
Рустем Умєров. Фото з його Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров сподівається, що формат Контактної групи з питань оборони України, відомий як "Рамштайн", збережеться за майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

Джерело: Умєров сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації (ЄБА) в Києві у вівторок, 12 листопада, його цитує "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда"

Деталі: Умєров згадав про останню телефонну розмову з шефом Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої наголосив на важливості формату "Рамштайн".

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"Ми хочемо, щоб він тривав... Ми з ним (Остіном. – Ред. це обговорювали. Ми звернулися до них, щоб вони це обговорили і з новим міністром оборони. Я також надішлю листа, що для нас це важливо", – сказав глава Міноборони.

Він також зазначив, що розмови між президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом "пройшли добре".

Нагадаємо, формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.

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У листопаді, як очікується, "Рамштайн" уперше відбудеться на рівні лідерів, але онлайн.

Засідання мало відбутись на однойменній американській авіабазі в Німеччині, але президент США Джо Байден був змушений скасувати поїздку через наближення урагану "Мілтон".

Умєров РустемРамштайнТрамп
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