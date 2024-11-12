Від початку доби на фронті відбулось 156 боїв – Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 156 бойових зіткнень, найінтенсивніше на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 12 листопада

Дослівно: "З початку доби на цей час зафіксовано 156 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар двома ракетами, 69 авіаударів, скинули 106 КАБ, також задіяли 873 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 4178 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку за сьогодні противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

Сімнадцять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки та Торського.

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На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку в районі Верхньокам’янського, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку агресор десять разів атакував за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 28. Загарбники продовжують натиск на наші позиції у напрямку населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації 13 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку п'ять спроб ворога штурмувати позиції наших воїнів зазнали невдачі.