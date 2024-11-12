С начала суток на фронте произошло 156 боев – Генштаб

На фронте с начала суток произошло 156 боевых столкновений, наиболее интенсивно на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 12 ноября

Дословно: "С начала суток в настоящее время зафиксировано 156 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар двумя ракетами, 69 авиаударов, сбросили 106 КАБ, также задействовали 873 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 4178 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении за сегодня противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска.

Семнадцать раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз пытались продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки и Торского.

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На Северском направлении украинские воины отражают атаку в районе Верхнекаменского, ситуация контролируется.

На Торецком направлении агрессор десять раз атаковал при поддержке авиации вблизи Торецка и в районе Щербиновки. Сейчас два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 28. Захватчики продолжают натиск на наши позиции в направлении населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении на данное время насчитывается 47 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации 13 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополья и Новодаровки.

На Приднепровском направлении пять попыток врага штурмовать позиции наших воинов потерпели неудачу.