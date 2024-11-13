Російські безпілотники атакують Україну з різних напрямків
У вівторок ввечері російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками з різних напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 22:48 Повітряні сили повідомили про рух ударного БпЛА на Київ.
О 23:12 Стало відомо про рух безпілотника на Житомирщині у південно-західному напрямку.
О 23:48 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину. Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.
О 23:53 Повітряні сили оголосили про "Шахед" в напрямку на Суми.
О 00:20 стало відомо рух групи ворожих ударних БпЛА Дніпропетровщиною курсом на північний захід.
Станом на 00:52:
- Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ.
- Група БпЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ.
- Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області.
Станом на 01:38:
- Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину.
- Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.
- Група БпЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину.
Станом на 03:05:
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на південни захід.
- БпЛА на півночі Чернігівської області курсом на південний захід.
- БпЛА на півночі та центрі Київської області курсом на захід.
- БпЛА на південному заході та південному сході Полтавської області курсом на південь.
Станом на 05:11:
- БпЛА на Сумщині, на півночі та півдні області курсом на Чернігівську та Полтавську області;
- БпЛА на Чернігівщині, на північному заході області курсом на Київщину;
- БпЛА на півночі Київської області курсом на Житомирщину;
- БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Звягель;
- БпЛА на Полтавщині вздовж кордону з Сумщиною група БПЛА курсом на Київ;
- БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА на сході Черкащини курсом на Кіровоградщину.
О 05:21 Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" на Полтаву.
О 06:41 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА куросм на Київ через Бровари.