Російські безпілотники атакують Україну з різних напрямків

У вівторок ввечері російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:48 Повітряні сили повідомили про рух ударного БпЛА на Київ.

Реклама:

О 23:12 Стало відомо про рух безпілотника на Житомирщині у південно-західному напрямку.

О 23:48 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину. Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.

О 23:53 Повітряні сили оголосили про "Шахед" в напрямку на Суми.

РЕКЛАМА:

О 00:20 стало відомо рух групи ворожих ударних БпЛА Дніпропетровщиною курсом на північний захід.

Станом на 00:52:

Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ.

Група БпЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ.

Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області.

мапа: alerts.in.ua

Станом на 01:38:

Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину.

Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.

Група БпЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину.

Станом на 03:05:

БпЛА на півдні Сумщини курсом на південни захід.

БпЛА на півночі Чернігівської області курсом на південний захід.

БпЛА на півночі та центрі Київської області курсом на захід.

БпЛА на південному заході та південному сході Полтавської області курсом на південь.

мапа: alerts.in.ua

Станом на 05:11:

БпЛА на Сумщині, на півночі та півдні області курсом на Чернігівську та Полтавську області;

БпЛА на Чернігівщині, на північному заході області курсом на Київщину;

БпЛА на півночі Київської області курсом на Житомирщину;

БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Звягель;

БпЛА на Полтавщині вздовж кордону з Сумщиною група БПЛА курсом на Київ;

БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;

БпЛА на сході Черкащини курсом на Кіровоградщину.

О 05:21 Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" на Полтаву.

О 06:41 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА куросм на Київ через Бровари.