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Російські безпілотники атакують Україну з різних напрямків

Іван Д'яконовСереда, 13 листопада 2024, 05:11
Російські безпілотники атакують Україну з різних напрямків
Ілюстративне фото: Wikimedia

У вівторок ввечері російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:48 Повітряні сили повідомили про рух ударного БпЛА на Київ.

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О 23:12 Стало відомо про рух безпілотника на Житомирщині у південно-західному напрямку.

О 23:48 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину. Група ударних БПЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.

О 23:53 Повітряні сили оголосили про "Шахед" в напрямку на Суми. 

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О 00:20 стало відомо рух групи ворожих ударних БпЛА Дніпропетровщиною курсом на північний захід.

Станом на 00:52:

  • Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київ.
  • Група БпЛА на кордоні Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київ.
  • Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Полтавську та Кіровоградську області.
Фото: alerts.in.ua
мапа: alerts.in.ua

Станом на 01:38:

  • Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід через Чернігівщину.
  • Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.
  • Група БпЛА вздовж кордону Кіровоградської та Полтавської областей курсом на Київщину.

Станом на 03:05:

  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на південни захід.
  • БпЛА на півночі Чернігівської області курсом на південний захід.
  • БпЛА на півночі та центрі Київської області курсом на захід.
  • БпЛА на південному заході та південному сході Полтавської області курсом на південь.
мапа: alerts.in.ua
мапа: alerts.in.ua

Станом на 05:11:

  • БпЛА на Сумщині, на півночі та півдні області курсом на Чернігівську та Полтавську області;
  • БпЛА на Чернігівщині, на північному заході області курсом на Київщину;
  • БпЛА на півночі Київської області курсом на Житомирщину;
  • БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Звягель;
  • БпЛА на Полтавщині вздовж кордону з Сумщиною група БПЛА курсом на Київ;
  • БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на сході Черкащини курсом на Кіровоградщину.

О 05:21 Повітряні сили попередили про рух "Шахеда" на Полтаву.

О 06:41 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА куросм на Київ через Бровари.

безпілотникиШахед
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