Российские беспилотники атакуют Украину с разных направлений

Во вторник вечером российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками с разных направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:48 Воздушные силы сообщили о движении ударного БпЛА на Киев.

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В 23:12 Стало известно о движении беспилотника на Житомирщине в юго-западном направлении.

В 23:48 Воздушные силы предупредили группу ударных БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину. Группа ударных БПЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область.

В 23:53 Воздушные силы объявили о "Шахеде" в направлении на Сумы.

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В 00:20 стало известно о движении группы вражеских ударных БпЛА по Днепропетровщине курсом на северо-запад.

По состоянию на 00:52:

Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киев.

Группа БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киев.

Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавскую и Кировоградскую области.

Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 01:38:

Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на запад через Черниговскую область.

Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину.

Группа БПЛА вдоль границы Кировоградской и Полтавской областей курсом на Киевщину.

По состоянию на 03:05:

БПЛА на юге Сумщины курсом на запад.

БПЛА на севере Черниговской области курсом на юго-запад.

БПЛА на севере и центре Киевской области курсом на запад.

БПЛА на юго-западе и юго-востоке Полтавской области курсом на юг.

карта: alerts.in.ua

По состоянию на 05:11:

БпЛА на Сумщине, на севере и юге области курсом на Черниговскую и Полтавскую области;

БпЛА на Черниговщине, на северо-западе области курсом на Киевскую область;

БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирщину;

БпЛА на севере Житомирщины курсом на Звягель;

БПЛА на Полтавщине вдоль границы с Сумщиной группа БПЛА курсом на Киев;

БпЛА на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;

БпЛА на востоке Черкасской области курсом на Кировоградщину.

В 05:21 Воздушные силы предупредили о движении "Шахеда" на Полтаву.

В 06:41 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА куросм на Киев через Бровары.