Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Российские беспилотники атакуют Украину с разных направлений

Иван ДьяконовСреда, 13 ноября 2024, 05:11
Российские беспилотники атакуют Украину с разных направлений
Иллюстративное фото: Wikimedia

Во вторник вечером российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками с разных направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:48 Воздушные силы сообщили о движении ударного БпЛА на Киев.

Реклама:

В 23:12 Стало известно о движении беспилотника на Житомирщине в юго-западном направлении.

В 23:48 Воздушные силы предупредили группу ударных БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину. Группа ударных БПЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область.

В 23:53 Воздушные силы объявили о "Шахеде" в направлении на Сумы.

РЕКЛАМА:

В 00:20 стало известно о движении группы вражеских ударных БпЛА по Днепропетровщине курсом на северо-запад.

По состоянию на 00:52:

  • Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киев.
  • Группа БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киев.
  • Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавскую и Кировоградскую области.
Фото: alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 01:38:

  • Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на запад через Черниговскую область.
  • Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину.
  • Группа БПЛА вдоль границы Кировоградской и Полтавской областей курсом на Киевщину.

По состоянию на 03:05:

  • БПЛА на юге Сумщины курсом на запад.
  • БПЛА на севере Черниговской области курсом на юго-запад.
  • БПЛА на севере и центре Киевской области курсом на запад.
  • БПЛА на юго-западе и юго-востоке Полтавской области курсом на юг.
карта: alerts.in.ua
карта: alerts.in.ua

По состоянию на 05:11:

  • БпЛА на Сумщине, на севере и юге области курсом на Черниговскую и Полтавскую области;
  • БпЛА на Черниговщине, на северо-западе области курсом на Киевскую область;
  • БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирщину;
  • БпЛА на севере Житомирщины курсом на Звягель;
  • БПЛА на Полтавщине вдоль границы с Сумщиной группа БПЛА курсом на Киев;
  • БпЛА на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на востоке Черкасской области курсом на Кировоградщину.

В 05:21 Воздушные силы предупредили о движении "Шахеда" на Полтаву.

В 06:41 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА куросм на Киев через Бровары.

беспилотникиШахед
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО сбили 144 из 210 воздушных целей РФ почти во всех областях Украины

Зеленский: 120 ракет и 90 дронов запустила РФ во время воскресной атаки

Минэнерго: Целью ракетной атаки стала энергосистема Украины

Россия атаковала Украину крылатыми ракетами

NYT: Адвокат родом из России хочет стать спецпредставителем Трампа по войне в Украине

FT: Северная Корея предоставила России полсотни САУ "Коксан" и 20 РСЗО

Все новости...
беспилотники
На Киевщине зафиксировали беспилотники: работает ПВО
На Херсонщине из-за российской атаки пострадали 4 человека
Молдова выразила протест России из-за вмешательства в выборы и падения дронов
Последние новости
12:49
В КГВА не исключают введения графиков отключений света в Киеве
12:33
Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ
12:30
Правительство утвердило улучшенное питание для военнослужащих в больницах: что изменится
12:22
Силы ПВО сбили 144 из 210 воздушных целей РФ почти во всех областях Украины
12:13
Британия заметила растущее давление россиян на Купянск
12:05
колонкаПотеря надежд и футбола Реброва. 7 выводов из матча Грузия – Украина
11:51
Выпуск "Отвала ног" удалили из-за жалобы героини, запарковавшейся на месте для людей с инвалидностью
11:26
Энергетики отменили экстренные отключения света в Киеве и нескольких областях
11:24
Из-за обстрелов РФ обесточивалась железная дорога, были задержки - УЗ
11:14
фотоВ Одесской области двое погибших и проблемы с поставками воды и электричества после обстрела РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: