Российские беспилотники атакуют Украину с разных направлений
Во вторник вечером российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками с разных направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:48 Воздушные силы сообщили о движении ударного БпЛА на Киев.
В 23:12 Стало известно о движении беспилотника на Житомирщине в юго-западном направлении.
В 23:48 Воздушные силы предупредили группу ударных БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину. Группа ударных БПЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область.
В 23:53 Воздушные силы объявили о "Шахеде" в направлении на Сумы.
В 00:20 стало известно о движении группы вражеских ударных БпЛА по Днепропетровщине курсом на северо-запад.
По состоянию на 00:52:
- Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киев.
- Группа БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киев.
- Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавскую и Кировоградскую области.
По состоянию на 01:38:
- Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на запад через Черниговскую область.
- Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину.
- Группа БПЛА вдоль границы Кировоградской и Полтавской областей курсом на Киевщину.
По состоянию на 03:05:
- БПЛА на юге Сумщины курсом на запад.
- БПЛА на севере Черниговской области курсом на юго-запад.
- БПЛА на севере и центре Киевской области курсом на запад.
- БПЛА на юго-западе и юго-востоке Полтавской области курсом на юг.
По состоянию на 05:11:
- БпЛА на Сумщине, на севере и юге области курсом на Черниговскую и Полтавскую области;
- БпЛА на Черниговщине, на северо-западе области курсом на Киевскую область;
- БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирщину;
- БпЛА на севере Житомирщины курсом на Звягель;
- БПЛА на Полтавщине вдоль границы с Сумщиной группа БПЛА курсом на Киев;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины курсом на Полтавщину;
- БпЛА на востоке Черкасской области курсом на Кировоградщину.
В 05:21 Воздушные силы предупредили о движении "Шахеда" на Полтаву.
В 06:41 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА куросм на Киев через Бровары.